Ponte di Melazzo: al via una petizione online

MELAZZO - Dopo anni di restrizioni sul peso dei veicoli circolanti, un anno fa il ponte di Melazzo è stato chiuso al traffico per ristrutturazione. Ad oggi i lavori sono fermi. Eppure l’attraverso sull’Erro lungo la Sp334 è fondamentale per i collegamenti del paese. Chiuso il passaggio, la viabilità ordinaria ha subito deviazioni improponibili con percorsi alternativi dai tempi biblici o su stradine di campagna. Per questo su pressioni della comunità locale fu realizzato un guado. O per natura della costruzione, o per carenze strutturali, bastano due gocce di pioggia e un po’ più di vigore del torrente, che questo viene spazzato via, la circolazione interrotta e spesi altri soldi pubblici per la sua sistemazione.

Stanca di questa situazione, una cittadina, Elisa Orbassano, ha pensato di organizzare una petizione ‘Un ponte per una valle’ su Change.org per sollecitare l’attenzione delle istituzioni. «Dopo un anno e mezzo di attese e parole mi pare sia arrivato il momento che la popolazione della Valle Erro faccia qualcosa per farsi sentire» afferma. In tanti hanno già dato la propria adesione.