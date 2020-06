Gli Archi romani per un mese saranno tricolori

ACQUI TERME - In occasione della Festa della Repubblica, dalla notte del 2 giugno e per tutto il mese gli Archi romani si illumineranno con un gioco di luci bianche, rosse e verdi. Il gruppo Egea ha offerto a costo zero l'impianto e i colori della bandiera italiana risplenderanno sugli imponenti pilastri e gli archi che sostenevano l’acquedotto romano.

«Si tratta di un gesto simbolico – dichiara il sindaco di Acqui Terme, Lorenzo Lucchini – per dare una luce di speranza in questi tempi difficili e celebrare la nascita della nostra Repubblica, nella quale riscoprire quei valori che ci rendono una comunità coesa».