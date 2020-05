La ricetta di Mighetti per la ripartenza economica

ACQUI TERME - Esenti dall'imposta di scopo artigiani, commercianti e gestori di altre attività produttive e ricettive. È la sintesi della delibera approvata da Palazzo Levi per rilanciare il tessuto economico colpito dall’emergenza epidemiologica legata al Covid-19.

La ricetta della ripartenza delle imprese prevede la riduzione del canone Cosap e, molto probabilmente, un contributo sulla tariffa Econet.

«È necessario avere un occhio di riguardo – sottolinea il vicesindaco Paolo Mighetti – verso le attività economiche che sono state colpite da questa inaspettata emergenza sanitaria. L'imposta di scopo è stata necessaria per recuperare le giuste risorse per programmare gli interventi più urgenti sulle strade danneggiate dal maltempo dello scorso novembre. Essendo un'imposta sugli immobili, abbiamo deciso di esentare tutti i proprietari che gestiscono attività all'interno degli stessi. Con questo provvedimento vogliamo dare un segnale forte e un aiuto concreto a molti imprenditori. Ma non basta. Proprio per questo motivo stiamo anche definendo la riduzione della Cosap e della Tarip, per andare incontro a chi rischia di vedere vanificati i propri sforzi ed investimenti a causa dell'emergenza sanitaria».