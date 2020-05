Giardini e aree verdi a disposizione delle società sportive

ACQUI TERME - Da oggi molte delle aree verdi della città sono a disposizione di società e associazioni sportive per svolgere allenamenti ed attività motorie in tutta sicurezza. La delibera è stata ratificata dalla Giunta acquese nella giornata di ieri. L'idea di fondo è quella di favorire l'utilizzo dei giardini pubblici e di altri parchi cittadini per ottemperare alle normative che prevedono il rispetto del distanziamento sociale e allo stesso tempo per dare l'opportunità ad adulti e bambini di mantenersi in forma e condividere momenti ludici. Le associazioni sportive interessate hanno concordato con l’Amministrazione comunale il calendario settimanale delle attività.

«È molto bello – sottolinea il sindaco Lorenzo Lucchini – vedere ripopolare gli spazi verdi e i parchi di Acqui. Abbiamo lavorato sodo e rapidamente per far partire il "mondo sportivo" in sicurezza, garantendo ampi spazi verdi a titolo gratuito per le attività sportive e le palestre al chiuso. I nostri spazi possono essere molto preziosi per garantire il diritto di lavorare alle associazioni sportive, che in questa emergenza sanitaria sono state danneggiate a causa delle necessarie misure di sicurezza per la salute pubblica. Si riparte, riappropriandoci dei nostri spazi per una nuova primavera cittadina».

L’Amministrazione comunale ha poi ringraziato Don Giorgio Santi per l’utilizzo gratuito del campo sportivo della Chiesa della Madonna Pellegrina.