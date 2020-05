Protopapa: «in arrivo più di 16 milioni per l’alluvione di novembre»

ACQUI TERME - «Ammontano a 16 milioni e 500 mila euro i fondi stanziati per gli interventi di ripristino delle opere e delle strutture danneggiate dall’evento alluvionale che si è verificato in provincia di Alessandria nel mese di novembre dello scorso anno - informa l’Assessore regionale all’agricoltura Marco Protopapa - I fondi sono destinati a ben 371 interventi nella nostra provincia che sono stati messi in atto dai Comuni e dall’Amministrazione Provinciale di Alessandria con la procedura della somma urgenza a cui si aggiungono altri 249 mila euro residuali per le calamità che si sono verificati nell’alessandrino nel mese di ottobre. Questo consentirà a breve di coprire le spese sostenute per il ripristino di strade, ponti, edifici pubblici ed infrastrutture». Anche in emergenza pandemia gli uffici regionali hanno continuato il proprio lavoro al fine del puntuale censimento dei danni (con sopralluoghi anche congiunti degli Assessori Protopapa e Gabusi), reperimento risorse e la pubblicazione dell’ordinanza di approvazione del Piano degli interventi presentato dalla Regione Piemonte.

Nelle prossime settimane i Sindaci dei singoli Comuni, riceveranno dagli uffici tecnici regionali una comunicazione con la richiesta della documentazione tecnica per ottenere i necessari pagamenti.

«In totale gli interventi effettuati per il ripristino dei danni alluvionali in Piemonte sono stati 995, con il conseguente ottenimento da parte della Regione di uno stanziamento di circa 42 milioni di euro» ha concluso Protopapa.