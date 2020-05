Bistagno: consiglio straordinario su Imu e spese pandemiche

BISTAGNO - Si terrà domani sera, giovedì 28, alle 19.30 nel Comune di Bistagno un Consiglio comunale straordinario. In una seduta chiusa al pubblico, la concione si pronuncerà su alcuni temi particolarmente importanti per la comunità locale, in primis di natura tributaria. L'assemblea sarà chiamata ad approvare il nuovo regolamento Imu che stabilirà quantum, aliquote e detrazioni dell'imposta municipale unica.

Bisognerà inoltre deliberare sulla variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2020/2022 a fronte delle spese sostenute per affrontare l'emergenza pandemia.

Attese anche le comunicazioni del sindaco Roberto Vallegra, messe all'ordine del giorno, che in questi giorni compie un anno di governo al vertice dell'amministrazione comunale.