Nuovo gestore per il golf: tra le proposte anche un agriparco

ACQUI TERME - Sembrava tutto perduto. La struttura del Golf nel Parco delle Nazioni Unite da settembre 2019 è alla ricerca di un nuovo gestore. Il precedente contratto era stato infatti risolto per annosa insolvenza. A gennaio Palazzo Levi ha pubblicato un bando di gara per la ‘riqualificazione e successiva gestione del complesso sportivo per la pratica del golf all’interno dell’area di proprietà comunale sita in Parco Nazioni Unite con annessi ristorante, bar, piscina e relative pertinenze per la durata complessiva di 15 anni e sei mesi’. Alla scadenza del 5 marzo, però, nessun operatore economico si è fatto avanti manifestando interesse.

Poi la sorpresa. Informa la Giunta che «a gara conclusa, lo scorso 18 maggio, è pervenuta una proposta di riqualificazione dell’area da parte della nuova costituente società cooperativa ‘Risto Wine & Sport’ che prevede interventi di conversione dell’area destinata attualmente a golf, in attività sportive compatibili tese a favorire la riqualificazione della stessa, la promozione del territorio locale attraverso la realizzazione di eventi diversi finalizzati a trasmettere maggiore consapevolezza dell’importanza del paesaggio naturalistico e la realizzazione di un Agriparco che abbina l’estetica del paesaggio con proposte di ristorazione locale». Il progetto della società cooperativa è stato reso pubblico per portalo a conoscenza di eventuali ulteriori soggetti interessati che vorranno avanzare le proprie offerte. Tempo di attesa quindici giorni, poi si passera alle procedure di assegnazione.