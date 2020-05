I jeans trovati nel bosco non sono di Raffaele Quaranta

ACQUI TERME - Continuano le ricerche di Raffaele Quaranta, l’uomo 72enne scomparso martedì scorso. La task force coordinata dalla Prefettura di Alessandria ha concentrato le ricerche in una zona boschiva di Cavatore, dove i cani molecolari hanno rilevato tracce olfattive. Il rastrellamento, messo in campo dalle forze dell’ordine e e Protezione civile, ha rinvenuto un pantalone di jeans che si pensava fosse di Quaranta. L’esame del Dna ha però detto no. Impiegati anche un elicottero e droni con visori notturni.

La Protezione civile ha anche realizzato un video sulle forze in campo diffuso sui social network.