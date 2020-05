Palazzo Levi: si discute su modifica dell'imposta di scopo

ACQUI TERME - E' stato convocato per domani pomeriggio alle 18 un Consiglio comunale straordinario del Comune di Acqui Terme.

Cinque i punti all'ordine del giorno. Oltre le votazioni di rito, si discuterà di importanti questioni tributarie. Ci sarà l'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'Imu per l'anno 2020 e relative aliquote e detrazioni. Sempre nell'ambito fiscale, si parlerà della parziale modifica dell'istituzione e l'applicazione dell'imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche di ripristino dei danni causati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2019.