Fiabe e laboratori online per i piccoli studenti acquesi

ACQUI TERME - Fiabe e laboratori per i più piccoli, è questa l’ultima iniziativa di Palazzo Levi: «Se i bambini non possono andare a scuola, è la scuola che entra nelle loro case – ha spiegato soddisfatta l’Assessore alle Politiche Sociali, Alessandra Terzolo - Il Comune di Acqui Terme, in collaborazione con le scuole d’infanzia dell’IC1, IC2 e Sacro Cuore, ha messo on line una pagina dedicata alle fiabe e a laboratori per bambini bloccati a casa a causa dell’emergenza coronavirus».

Il motto ‘Restiamo a casa’ nella fase 2 è declinato in ‘Restiamo distanti’ e per far soffrire meno la lontananza dalla classe, l’iniziativa ha coinvolto le maestre delle scuole d’infanzia in modo da intrattenere i bambini. «Sarà un’occasione per viaggiare con la fantasia senza muoversi da casa e allo stesso tempo beneficiare della lettura di una voce conosciuta – hanno continuato gli organizzatori - La pagina è consultabile sul sito del Comune (https://bit.ly/unafiabaperilfuturo) dove sarà possibile immergersi nella magiche atmosfere delle prime 15 fiabe raccontate dalle maestre e mettere le mani in pasta per la costruzione di oggetti graziosi da regalare ai propri familiari. Lo spazio verrà aggiornato con nuovi materiali nel corso del tempo».