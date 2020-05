A Visone mascherine lavabili distribuite per ordine alfabetico

VISONE - È cominciata a Visone la distribuzione gratuita di mascherine lavabili, una per ogni abitante. Già effettuata una prima consegna questa mattina, lunedì 18, per le lettere A e B corrispondenti al cognome del capofamiglia. Si prosegue nel pomeriggio, dalle 17.30 alle 19.30, nell'atrio del Municipio.

Il Comune chiede alle famiglie di presentarsi con un unico componente per evitare assembramenti. Domani, martedì 19, saranno distribuiti i dispositivi ai capifamiglia con cognomi dalla lettere C alla F; mercoledì 20 dalla G alla M, giovedì 21 dalla N alla R e venerdì 22 dalla S alla Z. Al mattino dalle 9.30 alle 11.30 e al pomeriggio dalle 17.30 alle 19.30.

«Le famiglie composte solo da ultrasettantenni non devono presentarsi per il ritiro, perché riceveranno le loro mascherine direttamente a casa - fa sapere l'amministrazione comunale - In caso di problemi per il ritiro, contattate il COC Visone al numero 3515566161 (lun-ven dalle 18 alle 20) per concordare modalità alternative».