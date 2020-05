Finti tecnici Amag compiono furti nell’Acquese

ALESSANDRIA - "Amag non ha assolutamente nulla a che fare con i finti tecnici che, spacciandosi talora come tecnici del Gruppo e sfruttando la notorietà dell’azienda, nei giorni scorsi si sono presentati in diverse case isolate di piccoli Comuni dell’acquese (da Melazzo a Terzo) con la scusa di sopralluoghi, sostituzione contatori e prelievi per controllo della qualità dell’acqua": l'allarme è lanciato dall'azienda alessandrina, dopo alcuni furti compiuti in zona (alcuni purtroppo riusciti, altri falliti).

I sindaci dell’Acquese hanno prontamente segnalato i gravi fatti alle forze dell’ordine e le indagini sono in corso.

"Il Gruppo Amag - si legge in una nota dell'azienda - riservandosi naturalmente di rivalersi sui responsabili in quanto parte lesa sul fronte dell’immagine, ribadisce che nessun tecnico, di nessuna società del Gruppo, è autorizzato a presentarsi in case private o in aziende, sia di clienti già acquisiti che potenziali, senza prima aver preso opportuno appuntamento, e aver concordato la visita, fissando giorno e ora dell’incontro".