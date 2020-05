Il bonus c'è, ma vale solo per Alessandria

ALESSANDRIA - Nel 'Decreto Rilancio' il bonus biciclette c'è, dopo giorni in cui, sembrava essere uscito dall'agenda degli interventi. "Sarà un aiuto al mercato, certo, ma adesso va chiarito chi e come potrà richiederlo e chi lo percepirà: se toccherà a chi acquista presentare lo scontrino e ricevere la somma o, invece, spetterà a noi commercianti praticare lo sconto e poi ottenere quando abbiamo 'anticipato' al cliente". Uno dei dubbi anche dei titolari di alcuni negozi di Alessandria, favorevoli alla prima soluzione, che quasi sicuramente sarà quella adottata. "Sarà sufficiente registrare lo scontrino sul sito del Ministero - la spiegazione di Paola De Micheli, titolare del dicastero dei trasporti e infrastrutture - e il rimborso sarà secco. E, anche, retrattivo, per acquisti effettuati dal 4 maggio". Si applica ad un solo mezzo (anche monopattini, segway, hoverboard e monowheel) ed è valido fino al 31 dicembre 2020.

Altra certezza: l'incentivo non è per tutti. Non lo può chiedere chi vive in città con meno di 50mila abitanti. In provincia, dunque, il beneficio vale solo per il capoluogo, una scelta che non piace a chi abita in centri mediopiccoli dove, magari, il problema del traffico da contenere può essere meno sentito, ma la cultura della mobilità sostenibile non dovrebbe avere simili limitazioni. Fra le disposizioni introdotte c'è anche l'obbligo, per imprese e pubbliche amministrazioni, di nominare un mobility manager, sempre entro il 31 dicembre.

Dal 2021 entrerà in vigore un nuovo bonus: 1500 euro per la rottamazione di auto fino classe euro 3 e 500 per motociclette fino a euro 2 e 3, cifre da utilizzare, entro 3 anni, per acquistare abbonamenti al trasporto locale e regionale, biciclette con pedalata assistita (ebike) e veicoli per la mobilità personale, a propulsione prevalentemente elettrica.