Guado sull'Erro ancora una volta da sistemare

MELAZZO - E' diventata una barzelletta che non fa più ridere. Anzi, fa imbestialire i melazzesi che ormai da anni scontano una viabilità ridotta dovuta al rifacimento del ponte di ferro sul torrente Erro. Il guado costruito più a monte, che dovrebbe ovviare il disagio alla circolazione, invece l'acuisce perché reso inutilizzabile dalla minima piena del corso d'acqua. «Ormai non si contano più le volte in cui il guado è stato sommerso e distrutto dalla corrente del fiume – ha lamentato un cittadino – Bastano due gocce e fanno in fumo tanti soldi pubblici. Possibile che non si riesce a trovare una soluzione più stabile (e meno ridicola)?».

Intanto i lavori sul ponte di ferro proseguono a rilento a causa dell'emergenza Covid-19 e così i melazzesi sembrano condannati all'isolamento. Ma non ci stanno e minacciano di costituire un Comitato e manifestare il proprio dissenso presso le sedi opportune.