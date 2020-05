Dalla Regione 3mila mascherine, «una per ogni cassinese»

CASSINE - Nei giorni scorsi abbiamo messo a confronto due piani locali di distribuzione dei presidi di sicurezza. Il Comune di Terzo, dall'inizio della pandemia, ha distribuito 4.500 mascherine ad una popolazione di circa 900 persone. Altre sono stipate in municipio a disposizione dei terzesi. Quello di Cassine, nonostante gli oltre 3mila abitanti, molte meno: una per capofamiglia e una agli over cinquantenni. Però ci sono buone notizie all'orizzonte. Il Comune ha informato che la Regione Piemonte ha donato all'amministrazione comunale 3mila mascherine lavabili che i volontari della Croce Rossa e Protezione civile distribuiranno (oggi, giovedì 14, e domani, venerdì 15) alla popolazione con il metodo 'porta a porta'. «Ogni cassinese troverà nella propria cassetta della posta un numero di mascherine pari a quello dei componenti della famiglia» hanno assicurato.