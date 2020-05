«Testimoni del Tempo agli eroi dell'emergenza? Ci avevamo già pensato»

ACQUI TERME - A poche ore dalla proposta dell'assessore regionale Marco Protopapa, è arrivata la risposta dell'amministrazione comunale acquese; in sintesi "ci avevamo già pensato". «L’emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha mostrato come i testimoni di questo tempo siano gli operatori che hanno lottato in prima linea contro questo nuovo virus – hanno premesso da Palazzo Levi - Proprio per tale motivo l’Amministrazione comunale nei mesi scorsi ha messo già al vaglio la proposta di conferire il premio ‘Testimoni del Tempo’ a chi ha fronteggiato la Sars-Cov-2, dando con la propria attività un contributo fondamentale».

«Apprezzo molto il fatto di vedere una convergenza con la proposta dell’Assessore regionale Marco Protopapa – ha dichiarato il sindaco Lorenzo Lucchini - L’idea era nata nei mesi scorsi durante una conversazione con la giornalista Giovanna Galliano, che è poi stata sviluppata dall’Assessore alla Cultura Alessandra Terzolo. Conferire il prestigioso riconoscimento ‘Testimoni del Tempo’ a tutte le persone che hanno operato e stanno operando in questa emergenza sanitaria è un modo per dimostrare la vicinanza della nostra comunità. Sono i rappresentanti del nostro tempo, un tempo sicuramente difficile, hanno visi stanchi e segnati dalla fatica e con la loro attività hanno salvaguardato le nostre comunità da un nemico invisibile che ha stravolto prepotentemente le vite di tutti noi. La nostra intenzione è di conferire già un riconoscimento entro l'estate, infatti, ci piacerebbe intitolare alla parte della nostra comunità più esposta a questo virus uno spazio importante e insignire ufficialmente l'Ospedale Mons. Galliano con una medaglia da esporre nel suo atrio. Stiamo definendo proprio in questi giorni ogni dettaglio».