Ipab 'Ottolenghi': Barbara Gandolfo nuovo presidente

ACQUI TERME - Sabato scorso si è insediato il nuovo Consiglio d’amministrazione della Casa di Riposo “Jona Ottolenghi” Ipab. Nominata presidente Barbara Gandolfo, vice Gualberto Ranieri. Fanno inoltre parte dell’organo amministrativo i consiglieri Domenico Borgatta, Maurizio La Gamba e Mario Piroddi. Direttore sanitario sarà il dott. Giorgio Borsino, noto medico di base di Cassine; direttore amministrativo, Bruno Barosio.

«Assumere la presidenza della Casa di Riposo Ottolenghi è un onore essendo un’istituzione che ha un posto di primaria importanza nella realtà acquese - ha dichiarato Barbara Gandolfo, dal 2018 rappresentante del Comune di Acqui nell'Ipab - Sempre, e a maggior ragione in situazioni di prolungata emergenza come quella attuale, gli ospiti, i “nonnini” e i loro familiari e il personale, diretto e indiretto, sono e devono essere al vertice dell’impegno di tutti i portatori di interesse, in primis di chi ha responsabilità amministrative. Ospiti e personale sono il cuore e l’anima - e a loro si deve la massima attenzione e cura - di una istituzione nata alla fine dell’800».

Ringraziamenti al sindaco Lorenzo Lucchini ed ai consiglieri del Cda che le hanno dimostrato la propria fiducia. «Tutte persone di alto profilo con le quali si attuerà una stretta collaborazione generata da forte condivisione in quanto ciascuno di loro porterà le proprie specifiche competenze per il miglioramento della Casa di Riposo – ha tenuto a precisare la neo presidente - Grazie al dottor Barosio che da un anno a questa parte ha saputo conferire all’Ente un giusto indirizzo amministrativo con equilibrio e visione futura, e ai consiglieri uscenti».

Infine, una considerazione socio-sanitaria: «Occuparsi degli anziani è cosa affatto marginale in un paese come l’Italia e in particolar modo in Piemonte che rileva un’alta percentuale di popolazione anziana – ha concluso la Gandolfo - Auspico, fin da ora, l’interessamento del mondo politico verso queste realtà di ricovero affinché si possano avere le giuste garanzie per un funzionamento efficace ed efficiente».