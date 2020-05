Il raduno dei centauri non si farà

ALESSANDRIA - Dopo 74 edizioni consecutive, il raduno internazionale 'Madonnina dei Centauri' non si farà. Era programmato dal 10 al 12 luglio e il Moto Club Madonnina dei Centauri ha atteso fino ad oggi per una decisione, sperando che ci potessero essere le condizioni per organizzare l'evento. "Non ci sono ancora certezze su quando potremo tornare alla normalità - sottolinea il presidente, Giancarlo Caroglio - Con amarezza, dobbiamo arrenderci. Mancano le condizioni per sviluppare contatti e programmi che avevamo già avviato".

Il 75° raduno, che coinvolgeva Alessandria, Castellazzo e tutto il territorio, è stato annullato. "Sarà riprogrammato nel 2021, ancora più ampio e coinvolgente. E sarà bellissimo ritrovarsi e ripartire". Come dopo la seconda guerra mondiale, quando nacque, per volontà di Marco Re.