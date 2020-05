Bollette Econet, a Bistagno si lamentano errori

BISTAGNO - La raccolta differenziata dei rifiuti negli ultimi anni è stata oggetto di aggiornamenti che, indubbiamente, hanno migliorato l'opera di scrematura dei diversi materiali. Dopo gli acconti, sono arrivati i saldi in bolletta ed a Bistagno si è levato un coro di lamentele. Le segnalazioni sono arrivate al Municipio e sulla questione è intervenuto il sindaco Roberto Vallegra: «Dall'anno scorso tutti i comuni del Consorzio Smaltimento Rifiuti hanno incaricato Econet di incassare direttamente le spese relative ai servizi di raccolta e smaltimento – ha spiegato - Gli accordi prevedono, a carico di ogni famiglia, una quota fissa (in base alla superficie dell'abitazione e al numero di componenti del nucleo) e una variabile (in base agli svuotamenti di indifferenziata: numero dei componenti più uno gratuito, gli ulteriori a pagamento). Parlando con il vicesindaco e con la dottoressa Monti sembra che effettivamente possano esserci elementi poco chiari nella fatturazione, non essendo neppure da escludere possibili errori di calcolo».

La promessa del primo bistagnese è quello di verificare presso gli uffici amministrativi di Econet eventuali inesattezze e fornire ai concittadini gli strumenti per computare correttamente le voci riportate in