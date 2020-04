«Cimiteri riaperti dal 4». Al 'Galliano' presto un solo reparto Covid

ACQUI TERME - La situazione al 'Galliano' è ormai in lieve ma costante miglioramento, tanto che, come annunciato dallo stesso sindaco Lucchini, si sta già pensando a riorganizzare le degenze Covid in unico reparto. «Insieme al commissario Guerra stiamo cercando di capire come riportare l'ospedale alle condizioni operative del pre-emergenza - spiega il primo cittadino acquese - Un'operazione che va coordinata e gestita con estrema prudenza, perché il rischio di una recrudescenza c'è ancora».

Con la fase 2 iniziano anche le prime riaperture, tra queste anche quella del cimitero comunale, che con ogni probabilità sarà riaperto alla cittadinanza dal 4 maggio.

In via di chiusura anche l'asta d'arte benefica: «Insieme al gruppo l'Unione fa la forza - dichiara Lucchini - a breve valuteremo come impiegare le offerte raccolte. Ricordo che l'asta si chiude alle 23.59 del 3 maggio».

Grande successo per la raccolta alimentare 'Spesa sospesa', «che vede l'adesione di un numero sempre maggiore di esercizi commerciali. I magazzini sono sempre più colmi. La distribuzione dei buoni spesa è terminata, ma a tutti coloro che ne avranno bisogno continueremo ad erogare le borse della spesa grazie a questa iniziativa».

Infine l'iniziativa 'Rin-Acqui', che sta facendo proseliti un po' ovunque. «Stamattina si è tenuta una riunione con altri comuni del Monferrato per trovare una sinergia e fare in modo che si possano incrociare le spese in modalità "compro oggi e consumo domani". Stiamo pensando di attivare un portale per ogni comune per aumentare la platea delle attività commerciali interessate. Sono già parecchie le amministrazioni che si sono dette interessate».