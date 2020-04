Cavatore, protezione civile "fai da te"

CAVATORE - Giorgio Negrino, presidente del circolo ‘Amici di Cavatore – Il Tegamino’ ha pensato di dare nuova vita all’associazione tendendo la mano alla comunità locale. «Abbiamo pensato ad una raccolta fondi per dare sostegno a chi, a causa del blocco emergenziale, si trova in difficoltà economica. Trasformeremo il circolo in una mensa preparando pasti caldi per chi ne ha bisogno. Anche con servizio a domicilio».

In base ai soldi raccolti (sulla piattaforma www.gofundme.com), i volenterosi cavatoresi avrebbero intenzione di realizzare anche una rete wi-fi, acquistare un defibrillatore, un respiratore per l’ossigeno e come, un piccolo gruppo di Protezione civile, prestare assistenza alle persone sparse nel circondario del paese.