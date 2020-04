"Disegna un sorriso" sulle mascherine della Protezione Civile

ACQUI TERME - Un concorso di disegno «per portare un raggio di luce in questo buio periodo». Il Comune di Acqui in collaborazione con la Protezione Civile promuove "Disegna un sorriso", un contest creativo riservato agli alunni delle scuole primarie di I grado.

«Il progetto nasce dall’esigenza di “colorare” questo momento di emergenza e renderlo meno “grigio”. I più piccoli - fanno sapere i volontari della Protezione Civile - dotati di fantasia e creatività, decoreranno mascherine per tutto il personale impiegato in questo fronte comune contro il Coronavirus. In questo modo, i bambini entreranno a far parte della squadra di tutti gli operatori che, quotidianamente, combattono l’emergenza,lasciando spazio alla loro creatività e rallegrando tutti coloro che stanno attraversando un momento difficile nel contrastare questo nemico invisibile. Al momento della riapertura, inoltre, i più piccoli avranno modo di riconoscere i propri disegni sui volti altrui, generando un sorriso “contagioso».