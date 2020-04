L'appello: aiutiamo il canile di Acqui

ACQUI TERME - In questo periodo di emergenza è stata prestata massima attenzione ai nuclei familiari messi in difficoltà economica dall’immobilismo produttivo. Vivono però una condizione di precarietà anche gli ospiti pelosi del Canile/Gattile comunale di Acqui Terme colpiti, indirettamente, dall’isolamento sociale conseguente ai decreti anti contagio.

Per tale motivazione Daniele Carbone, politico e animalista acquese, si è prodigato sui social network per la raccolta di materiale utile e necessario alla vita nella struttura di proprietà di Palazzo Levi e data in gestione ad un gruppo di volenterosi.

«Sosteniamo il Canile di Acqui Terme – ha esortato sulle pagine partecipate dai concittadini – Servono candeggina ed alcool per lavare i bob e scatolette per cani e gatti». Il materiale può essere lasciato presso i pet store per il successivo ritiro o scaricato nel cortile della struttura.