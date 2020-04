In provincia nell'ultima settimana 581 sanzionati

ALESSANDRIA - La Prefettura di Alessandria ha diffuso i dati relativi ai servizi di controllo stradali ed autostradali svolti dalle forze di Polizia e dai vari corpi di Polizia Locale nel periodo compreso tra il 15 e il 21 aprile.

Complessivamente sono state sottoposte a controllo 10.020 persone. Sono state sanzionate in 581. Sono state denunciate per aver fornito false attestazioni a pubblico ufficiale 3 persone, mentre 15 sono state denunciate per altre tipologie di reato.

Sono stati sottoposti a controllo 3467 esercizi o attività. 3 titolari sono stati sanzionati.