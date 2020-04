«Al lavoro per potenziare il personale sanitario nelle Rsa»

ACQUI TERME - «Negli ultimi giorni ho avuto diverse riunioni con Asl, Prefettura e Protezione Civile per discutere del potenziamento del personale sanitario nelle case di riposo. Negli ultimi giorni i ricoveri in ospedale hanno riguardato per lo più gli ospiti delle case di cura. Occorre garantire un'assistenza ancora più efficace agli anziani e, per quanto possibile, evitare loro il ricovero nelle strutture ospedaliere assicurando per tempo tutte le cure preventive del caso. In molti casi un cambiamento così radicale della quotidianità diventa un importante motivo di stress per i pazienti più anziani, un fattore che può influire in maniera determinante sull'efficacia e sul buon esito della loro degenza ospedaliera. Stiamo cercando di capire come potenziare le squadre dell'Usca (Unità Speciali di Continuità Assistenziali, ndr) per affiancare il personale sanitario che normalmente opera nelle case di riposo», così il sindaco Lorenzo Lucchini spiega quali sono i programmi in vista della seconda fase dell'emergenza Covid.

«Insieme all'Azienda Sanitaria e al Presidente della Provincia stiamo inoltre facendo alcune valutazioni in merito alle difficoltà che insorgono con il crescere del numero di tamponi, che per motivi tecnici - continua il Sindaco - non possono essere analizzati tutti in un medesimo laboratorio. Dalla prescrizione al ritiro del referto le cose si complicano soprattutto dal punto di vista comunicativo e logistico. Insieme alla Protezione Civile e ai medici di base, in sinergia con l'Unità di crisi, ci attiveremo in un progetto di lavoro comune per provare a migliorare la comunicazione con i pazienti e la conoscenza delle varie fasi di analisi dei tamponi».

Lucchini ha poi ricordato l'iniziativa 'Pasta fresca sospesa' promossa dal Pastificio Acquese, che ogni sera metterà a disposizione della Mensa della Fraternità un quantitativo eccedente di pasta lasciato in dono dai propri clienti.