Il sindaco Visconti scrive agli abitanti: «Da noi nessun contagio»

SPIGNO MONFERRATO - Una lettera in occasione delle festività pasquali. Il sindaco Antonio Visconti e tutto il Comune di Spigno Monferrato si rivolgono alla comunità per fare il punto delle situazione, per stringersi in questi frangenti così surreali e difficili. «Ciao amici spignesi – esordisce - Avevamo un gran bel programma, insieme con la Pro-loco, per rendere Spigno Monferrato più bella, più interessante e per incrementare il turismo. Purtroppo ci siamo dovuti difendere da un nemico tanto pericoloso, quanto piccolo. Abbiamo dovuto cambiare le nostre abitudini, non incontrare gli amici, in quanto ogni riunione in luogo pubblico è considerata giustamente un "assembramento", chiudere le scuole, il cimitero, il mercato e, quello che più ci addolora in questo periodo, anche la chiesa e relative funzioni religiose, compresi i funerali. Dobbiamo accettare la situazione attuale in modo stoico e un po' fatalista, cercando di far scendere i contagi. E' l'unica strada».

Un pensiero non solo agli affetti, ma anche alla produttività. «Conosco quanto soffrono determinate aziende per la manovre decise dal Governo – ha notato Visconti - Cercheremo, come Amministrazione comunale, per quanto possibile, di attenuare i danni arrecati».

Il punto sul contagio del Covid-19 è positivo: al momento non sono stati registrati malati e tutti i tamponi effettuati sono risultati negativi. «L'augurio è di poter presto riprendere una vita normale e poterci dare una vigorosa stretta di mano» ha concluso il primo spignese.