Anche l'arte in soccorso dell'ospedale 'Galliano'

ACQUI TERME - L’arte scende in campo per sostenere l’Ospedale “Mons. Galliano”. Il gruppo “L’Unione fa la forza”, con il supporto del Comune di Acqui Terme, ha indetto un’asta benefica online per proseguire la raccolta fondi a favore dell'ospedale cittadino. «Il ricavato sarà destinato all'acquisto di materiali igienico-sanitari ed in particolare di dispositivi di protezione per il personale che assiste i pazienti Covid: sarà un altro modo di esprimere gratitudine e vicinanza a chi si espone personalmente per fronteggiare questa emergenza» hanno spiegato da Palazzo Levi.



Sono oltre 50 le opere già donate e che verranno messe all'asta tra gli utenti di Facebook. L'iniziativa è aperta a tutti gli artisti che vogliono aderire alla campagna donando una propria opera e promuovendola sul social network con tutte le informazioni del caso: titolo, misure, tecnica e base d’asta. L’intero importo di aggiudicazione dell'opera sarà destinato all’Ospedale "Mons. Galliano" di Acqui Terme. Per partecipare all’asta basterà fare un'offerta pubblica nei commenti relativi alla foto dell’opera. L’iniziativa si concluderà il 3 maggio. Al termine, verranno comunicati i nominativi degli aggiudicatari: il vincitore sarà contattato dagli organizzatori, e si impegnerà a versare l'importo da lui offerto.



“L’idea di un’asta benefica è nata nelle ultime ore. Non ci aspettavamo una partecipazione così larga in così poco tempo: il mondo dell’arte, dagli artisti ai collezionisti, ha dato immediatamente un contributo per sostenere il grande impegno di tutti gli operatori che sono da mesi in prima linea in questa emergenza. Voglio ringraziare tutti coloro che stanno aderendo all’iniziativa: contagiamoci di arte” ha dichiarato il sindaco Lorenzo Lucchini.