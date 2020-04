Coronavirus, Fornaro (LeU): "Portare subito l’Iva sulle mascherine al 4%"

ALESSANDRIA - "Le mascherine chirurgiche sono diventate un oggetto d’uso quotidiano e lo saranno ancora per molto tempo. Non sono un bene di lusso. È giusto quindi portare subito l’Iva dal 22% al 4% come pane e latte, beni di prima necessità. L’Iva agevolata sulle mascherine è una scelta di giustizia fiscale e di attenzione concreta verso i problemi della vita quotidiana degli italiani".

Lo scrive in una nota il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.