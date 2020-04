Sui decessi da Coronavirus i conti non tornano

ALESSANDRIA - A Tortona + 365%, a Valenza + 105%, ad Alessandria + 58%. Impressiona l'incremento dei decessi nel capoluogo e nei centri zona, con aumenti significativi se si prende in considerazione lo stesso periodo del 2019. Capire l’emergenza coronavirus è anche una questione di numeri: come questi vengono interpretati, comunicati, aggregati, spiegati...

Un problema ulteriore, però, è rappresentato dal fatto che molti casi non vengono certificati. In assenza di positività del tampone il medico non può scrivere Covid-19 come causa del decesso. Può capitare quindi che scriva «polmonite interstiziale», o «complicanze polmonari o respiratorie», ma i sintomi sono chiari e riconducono all’epidemia.

Succede spesso, dunque, che i numeri ufficiali non corrispondano effettivamente a quelli reali e ad Acqui, in questo senso, c'è un esempio significativo. I conti non tornano, purtroppo.

EDICOLA DIGITALE - Acquista o abbonati online a 'Il Piccolo'