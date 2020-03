Al 'Galliano' salgono a 13 i positivi, alcuni giunti da altri ospedali

ACQUI TERME - Secondo l'ultimo aggiornamento fornito pochi minuti fa dall'amministrazione comunale, sono saliti a 13 i ricoverati positivi al Covid 19 all'ospedale di Acqui Terme. Una parte di questi, però, provenienti da altre strutture ospedaliere. «L’Ospedale “Mons. Galliano” si sta attrezzando per sostenere la pressione che potrebbe arrivare prossimamente dalle zone vicine: nei giorni scorsi, infatti, è stato attrezzato un reparto dedicato specificamente alle cure dei pazienti affetti da Covid-19. In giornata sono stati incrementati i posti letto disponibili, passando a venti. Inoltre, i quattro letti monitorizzati, della cui importanza ho spesso parlato in passato, saranno adibiti alla terapia intensiva, insieme ai sei già esistenti» ha sottolineato il sindaco Lucchini.