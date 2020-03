Gruppo Soged, uffici chiusi al pubblico e smart working: i servizi non si fermano

ALESSANDRIA - Anche le redazioni e gli sportelli del Gruppo Soged, in ottemperanza al decreto governativo per il contenimento dell'epidemia di Covid-19, sono chiusi al pubblico fino al 3 aprile.

Le redazioni e la concessionaria di pubblicità restano comunque operative per non far mancare notizie e opportunità di comunicazioni commerciali ai nostri lettori e ai nostri clienti.

I giornalisti, i grafici, gli amministrativi e gli agenti di commercio sono stati messi in condizione di lavorare da remoto per dare continuità ai servizi e per tutelare la salute di tutti.

La redazione è raggiungibile telefonicamente al numero 0131315200 e tramite messaggi WhatsApp al numero 3388091790.

La concessionaria di pubblicità Medial risponde al numero 013156364 e alla mail medial@medialpubblicita.it

#iorestoacasa