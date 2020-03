"Personale in quarantena negli ospedali? Denunceremo l'Asl Al"

CASALE

ORE 8.55 - Nella notte anche il primo caso di contagio a Casale Monferrato.

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

ORE 8.40 - Emergenza coronavirus anche in provincia: dopo la lunga giornata di ieri - che ha visto il primo morto nell'Alessandrino e la chiusura degli ospedali di Tortona e Novi Ligure, mentre i casi positivi sono arrivati a 17 - NurSind Alessandria (il sindacato delle professioni infermieristiche) scrive al Commissario Asl di Alessandria Valter Galante e si prepara alla battaglia legale. “E’ inammissibile che il personale sanitario degli ospedali di Novi Ligure e Tortona in quarantena resti in servizio. Ci sono tutti gli elementi per denunciare in Procura i vertici dell’Asl di Alessandria per sequestro di persona e riduzione in schiavitù, un po’ come avvenuto per il noto caso della nave Diciotti”.

“A norma delle direttive ministeriali – ricorda il segretario territoriale NurSind Salvatore Lo Presti - una persona esposta a Coronavirus deve essere posta in isolamento fiduciario e non mantenuta in servizio. E’ inammissibile che un comune cittadino venga messo in isolamento a casa, mentre un dipendente venga messo in quarantena proseguendo a lavorare. Come NurSind ci opporremo in ogni sede e con tutte le nostre forze a questa decisione. E’ inconcepibile che ai dipendenti sia stato chiesto se restare in quarantena in ospedale o se essere trasferiti in quarantena in una caserma di Torino. In pratica sono stati obbligati a restare, ma è impensabile che il personale in quarantena continui a prestare servizio. Non lo accettiamo”.