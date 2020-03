Da domani al 9 marzo in Piemonte non si gioca

TORINO - Il consiglio direttivo del Comitato regionale della Figc, riunito oggi in via straordinaria, ha deciso, tenuto conto dell'evoluzione negativa in relazione al coronavirus, e dando priorità alla salute di tutti i tesserati, "di annullare tutte le attività regionali e provinciali, sia di Lega nazionale Dilettanti (dall'Eccellenza alla Terza Categoria, femminile e calcio a 5, ndr) sia di Settore giovanile e scolastico programmate da giovedì 5 a lunedì 9 marzo".

Per domani è annunciata la delibera del Comitato con le motivazioni del provvedimento, che sarà pubblicata anche sul comunicato ufficiale.