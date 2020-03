Coronavirus, i numeri della giornata

ALESSANDRIA - Scuole chiuse fino al 15, attività sportiva sospesa almeno fino al 9. Sono gli ultimi provvedimenti di una giornata convulsa, con risvolti anche drammatici nella nostra provincia. In poche righe, cerchiamo di fare chiarezza attraverso i numeri ufficiali, aggiornati alle ore 21.

All'ospedale di Tortona, stamani, è morto un uomo di 80 anni, cardiopatico. Era ricoverato nel reparto di Medicina. E' risultato positivo al test del coronavirus. Il sindaco tortonese, Federico Chiodi, in un videomessaggio del primo pomeriggio, ha parlato di "decessi", descrivendo la situazione del nosocomio che è stato inserito nella "zona rossa".

Va ricordato che l'ospedale tortonese ha funzioni di "Covid Hospital", ovvero di centro regionale di riferimento.

Oggi è stato chiuso anche l'ospedale San Giacomo di Novi Ligure, coi pazienti dirottati altrove. La chiusura è dovuta alla necessità di sanificare i locali; "messa in osservazione" per il personale sanitario. L'ospedale di Novi tornerà in funzione "non appena saranno completate le operazioni di sanificazione".

Sono 84 i casi risultati positivi al coronavirus in Piemonte, di cui 17 in provincia di Alessandria. Quaranta, in regione, le persone tuttora ricoverate in ospedale, 21 dei quali nei reparti di Malattie infettive. Al Santi Antonio e Biagio di Alessandria sono due.

Oggi, il sindaco di Valenza, Barbero, ha dichiarato che in città ci sono alcuni casi di coronavirus.

Da ricordare che ieri la Protezione civile ha invitato a sottoporsi al test quelli che hanno frequentato il locale La Cometa di Sale dal 17 febbraio in poi.

Ad Alessandria, sempre da ieri, cambia l'accesso al Pronto soccorso: a chi si presenta con mezzi propri viene immediatamente prelevata la temperatura; trattamenti diversificati per chi presenza stato febbrile.