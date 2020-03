All'Enaip un corso gratuito per operatore servizi di impresa

ACQUI TERME - La disoccupazione giovanile è la vera piaga del Belpaese. Sempre minori sono le opportunità offerte ai ragazzi dopo le scuole dell’obbligo, colpa, forse, anche di un sistema di istruzione nozionistico e scarsamente integrato con il mondo della produttività. L’Enaip acquese, in questo contesto, si colloca in controtendenza ideando percorsi formativi alternativi attenti alle richieste del mercato del lavoro. Se a questo si aggiunge il fatto che per i ragazzi tra i 14 e 24 anni sono gratuiti, l’occasione diventa imperdibile. Così sarà per il nuovo corso triennale di Operatore ai servizi di impresa che partirà il prossimo primo settembre.

«Durante le lezioni i ragazzi impareranno a svolgere attività relative all'elaborazione, al trattamento e all’archiviazione di documenti e comunicazioni di natura amministrativo-contabile - hanno spiegato dall’Istituto professionale - Svilupperanno anche competenze nella programmazione e nell’organizzazione di eventi e riunioni di lavoro ed ad utilizzare programmi e supporti informatici relativi all'attività di ufficio».

Attenzione anche alla parte pratica grazie al sistema duale: «Durante il primo anno verrà applicata la metodologia dell’impresa simulata e verrà ricreato, all’interno del centro, un ambiente in cui sarà possibile simulare l’attività della figura professionale; durante il 2° e il 3° anno, invece, gli allievi saranno in stage presso aziende del settore dalle 400 alle 550 ore/anno».

Al posto del pesante zaino, i discenti dell’Enaip avranno in dotazione un iPad, utile per acquisire dimestichezza nel mondo sempre digitale delle imprese. Al termine del triennio, la qualifica professionale che consentirà al giovane formato di lavorare in aziende di qualsiasi dimensione e settore all’interno dell’area amministrativo-contabile e della segreteria.