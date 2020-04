Centro Studi Galliano: "incontri dallo spazio" in video conference

ACQUI TERME - Non si ferma la cultura promossa dal Centro di studi di Filosofia della Politica 'Armando Galliano' che nell'ambito della campagna '#iorestoacasa' ha promosso 'Incontri dallo spazio. Arte, filosofia e storia non sono più aliene'. La fervida associazione acquese ha pensato ad un bouquet di appuntamenti divulgativi virtuali su Facebook che inizieranno venerdì 3 aprile, alle 21 con l'artista Davide Ghelli Santuliana (https://www.facebook.com/events/978112022586450/).

«In questo periodo in cui ognuno di noi si trova lontano dagli altri, e nel quale le video conference che si fanno per lavoro, per volontariato o per tenere un contatto con i propri cari, sembrano collegamenti da lontani pianeti, abbiamo pensato che proprio questo strumento che ci tiene uniti, potesse essere utilizzato per avvicinare le persone ad argomenti e questioni che spesso vengono guardate da lontano e sembrano “aliene”, come la ricerca nel campo artistico, filosofico, storico – hanno spiegato dal Circolo - Quindi ciò che proponiamo sono serate nelle quali artisti, filosofi, storici si collegheranno in video conference permettendo agli interessati di intraprendere un’esplorazione virtuale del proprio pianeta: gli artisti parleranno e mostreranno il proprio lavoro, i critici d’arte apriranno nuove prospettive sulla fruizione delle opere, i filosofi condivideranno la propria ricerca, gli storici approfondiranno passaggi della nostra storia passata e li connetteranno con il presente; e voi avrete la possibilità di interagire con loro ponendo dubbi, riflessioni, innescando dialoghi. Ognuno dal suo punto di avvistamento sul mondo, ognuno attraverso i propri strumenti, nel tentativo di un avvicinamento culturale e anche umano».

Dopo il primo incontro previsto per venerdì 3 aprile, con Davide Ghelli Santuliana, i successivi appuntamenti di aprile saranno animati dalla critica d'arte Martina Cavallarin (10 aprile), lo storico Bruno Maida (17 aprile) e l'artista Antonio della Guardia (24 aprile).