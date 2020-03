Archicultura e la 'maratona poetica'

ACQUI TERME - Domani, 21 marzo, sarà la giornata mondiale della poesia e mai, come in questo momento, l'umanità ha bisogno di un messaggio 'alto', una distrazione aulica che elevi l'animo dalle tristi brutture di questi tristi frangenti. L'associazione culturale Archicultura ha quindi pensato di organizzare una Maratona poetica. «Inviateci la foto di un testo e lo pubblicheremo nella nostra storia» informano dalla pagina Facebook.

Per quanto riguarda, invece, l'edizione 2020 del Concorso Internazionale di Poesia 'Città di Acqui Terme' informano: «Data l'attuale emergenza sanitaria e le conseguenti restrizioni, è possibile partecipare al concorso di poesia effettuando l'iscrizione entro il 18 aprile 2020, inviando copia della ricevuta del bonifico via mail insieme a una copia dei testi e/o del libro e alla scansione del modulo d'iscrizione debitamente compilato. L'iscrizione avverrà con riserva e sarà confermata dopo l'invio del materiale cartaceo, quando sarà consentito un più agevole accesso agli uffici postali. Sarà nostra cura comunicare allora il termine ultimo per gli invii». Info: www.associazionearchicultura.it