Acqui e Terzo in musica, il concorso pianistico

ACQUI TERME - Grande successo ha riscosso lo scorso anno. Nel 2020, il 23 maggio, andrà ancora in scena il Concorso Nazionale per Giovani Pianisti "Acqui e Terzo Musica". Giunto alla trentaduesima edizione, è senza ombra di smentita uno tra le più importanti competizioni rivolta ai giovani pianisti italiani e stranieri che coniuga la diffusione della cultura musicale alla promozione turistica. L’evento era stato organizzato da Palazzo Levi fino al 2014, poi per questioni normative il testimone è passato all’Associazione Terzo Musica che, ancora oggi, gestisce incontri, eventi e concerti in location suggestive di Acqui e Terzo.

L’edizione 2020 grazie al ritorno del patron ‘Palazzo Levi’ proporrà in un auditorium ancora da individuare le rassegne “Primi passi nella Musica, città di Acqui Terme” (riservata agli studenti delle Scuole Medie a indirizzo musicale) e “Giovani promesse, città di Acqui Terme” (riservata agli studenti dei Licei Musicali). La sezione intitolata a Matile Signa Tavella e Angelo Tavella verrà invece svolta nella Casa Benzi di Terzo.