Volontari fasulli della Croce Rossa: si aggirano in città e dintorni

ACQUI TERME - Tempo d'emergenza, humus fertile per i mestatori senza scrupoli. Mentre nelle case italiane si cerca di ridurre al minimo gli spostamenti ed assumere condotte virtuose per scongiurare pericolosi assembramenti, delinquenti di bassa lega ne escogitano di ogni per approfittare della situazione. La segnalazione giunge da Marco Franco D'Arco, portavoce della Croce Rossa di Acqui Terme. «In città e nei dintorni stanno girando un uomo ed una donna (tra i trenta ed i quaranta anni), vestiti elegantemente e a bordo di una vettura bianca che, mostrando un distintivo della Croce Rossa, affermano di dover effettuare dei controlli sanitari. Non sono persone autorizzate – ha allertato – Non aprite a nessuno. Avvisate parenti e amici e, in caso di contatto, attivate le forze dell'ordine».