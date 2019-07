Acqui completa la ‘manita’ nei campionati regionali

Dopo la grande delusione della prima squadra, l'Acqui può consolarsi con un singolare ed orgoglioso primato: è l'unica società della provincia ad avere tutte le formazioni delle giovanili iscritte ad un campionato regionale. Il comunicato ufficiale della Figc Piemonte Valle d’Aosta, infatti, certifica il passaggio alla categoria superiore sia della Juniores che dell'Under 14 completando così la cinquina di formazioni nel massimo campionato.

Più nel dettaglio, fra i dodici ripescaggi della Juniores al primo posto forte del secondo piazzamento nella stagione precedente e della lunga militanza nei ranghi federali c'era la Gaviese che con i termali è stata promossa nei regionali: disattese, ma era prevedibile, le aspettative di Hsl Derthona, Calcio Novese, Arquatese Valli Borbera e Fulvius impelagate nelle retrovie della graduatoria. Nota a margine, l'imbarazzante ripescaggio della Juniores del Borgaro Nobis con i criteri modificati per evitarne l'esclusione dai regionali come lo scorso anno accadde al Castellazzo: due pesi, due zone geografiche, due misure.

Tutte e quattro le società della nostra provincia sono state inserite nel girone D con astigiane e torinesi e giocheranno dal 14 settembre al 28 marzo con un mese circa di pausa a cavallo delle festività natalizie.

Diverso il criterio di suddivisione nelle leve della scuola calcio: il Casale è stato inserito in un girone diverso da quello delle altre alessandrine per cui in tutte le leve i nerostellati faranno corsa a sé nel girone A; negli under 17 Acqui, Novese e Castellazzo giocheranno nel girone D, negli under 16 il girone C accoglierà Acqui, Novese ed Settore giovanile Derthona, negli under 15 si torna nel raggruppamento D con Acqui, Arquatese, Novese ed Sg Derthona, infine negli under 14 ancora girone C per Acqui, Novese ed Sg Derthona.

Tutti e quattro i tornei si disputeranno nelle medesime date del campionato Juniores regionale, mentre da domenica 5 aprile 2020 inizieranno le fasi finali per assegnare il titolo di campioni del Piemonte.