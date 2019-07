La Nord, seggiolini rossi nel cuore grigio. Biglietti da lunedì

Il cuore che batte nella Nord è sempre fortissimamente grigio. Ma il colore esterno della curva sta diventando rosso: alle 16 di oggi già più di metà seggiolini collocati, i lavori potrebbero essere completati domani sera, al più tardi domenica mattina, in tempo, per il Toro, per mandare la documentazione all’Uefa e avere il via libera anche per questo settore, atteso per il pomeriggio di lunedì.

Fino a quel momento, la prevendita dei biglietti, solo per la Nord, sarà ancora chiusa, mentre aprirà, dalle 10 di lunedì, on line, nei punti Vivaticket e alla biglietteria dell’Olimpico, con prelazione per i possessori della carta ‘Cuore granata’, che sono 20mila.

La prelazione, per loro, sarà fino alle 23.59 di martedì 23. Dalle 10 di mercoledì 24 vendita libera.

I prezzi: 30 euro nelle due curve (nella sud sarà riservato uno spicchio per i tifosi del Debrecen), 45 nel rettilineo, 60 in tribuna laterale, 100 in tribuna centrale, 150 nelle poltrone bordocampo e 240 in tribuna d’onore, le riduzioni solo per gli Under 10.

Il Toro alloggerà all’Hotel Diamante, atteso nella serata di mercoledì 24, ma già a inizio settimana sarà programmato un allenamento a porte chiuse per ‘studiare’ il Moccagatta.

La partita, inizio alle 21, sarà trasmessa su Sky.