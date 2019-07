Cairo: "Il debutto in Europa sarà al Moccagatta"

Quando aveva parlato, solo con Il Piccolo, venerdì mattina, alla domanda sull’utilizzo del Moccagatta per la gara di andata del secondo turno di Europa League, Urbano Cairo aveva detto “possibile”.

Adesso è certezza: il 25 luglio i granata affronteranno la vincente del confronto tra Debrecen e Kukesi nella casa dei Grigi. Ufficiale la scelta, che già da ieri all’Alessandria era nota, nonostante la mancata deroga per l’utilizzo della Nord.

Cairo dispiaciuto per non avere a disposizione lo stadio ‘Grande Torino’, ma i lavori di rizollatura lo rendono non utilizzabile. Ad Alessandria Cairo è legato, è la sua provincia, ha ottimi rapporti con Luca Di Masi. La prevendita dei biglietti sarà tutta on line, circa 3700/3800 quelli a disposizione della tifoseria del Toro, una quota per gli ospiti.