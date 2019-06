Musicultura: Lo Straniero tra gli otto vincitori della 30^ edizione

MUSICA - Prima sono stati selezionati tra oltre 700 proposte pervenute da tutta Italia, poi a Macerata hanno superato le audizioni live a cui hanno partecipato in 54 tra gruppi e cantautori, infine, il 6 aprile, si sono esibiti al Teatro Persiani di Recanati insieme ai 16 finalisti di ‘Musicultura 2019’. Pochi giorni fa, la bella notizia: Lo Straniero, il gruppo formato dagli acquesi Giovanni Facelli, Federica Addari, Valentina Francini e dagli astigiani Luca Francia e Francesco Seitone, è tra gli otto vincitori della XXX edizione del prestigioso concorso dedicato alla nuova musica d'autore italiana. Un importante traguardo conquistato con il brano 'Quartiere Italiano', che dà anche il nome all'ultimo album, uscito lo scorso ottobre.

Il premio dal comitato

Da regolamento, due degli otto finalisti di 'Musicultura' sono stati nominati in base ai voti ottenuti dal popolo del web, gli altri sei, invece, su insindacabile giudizio del comitato artistico formato dal direttore di Sanremo, Claudio Baglioni, e da numerosi 'mostri sacri' del panorama musicale nostrano quali, tra gli altri, Gino Paoli, Vasco Rossi, Enrico Ruggeri e Roberto Vecchioni. Un ulteriore motivo di orgoglio per il gruppo acquese-astigiano.

Prossimi appuntamenti

Impegnato dallo scorso autunno nella promozione dell’ultimo album - pubblicato per la Tempesta Dischi - con una serie di concerti in giro per tutta Italia, da questa settimana e per tutto il mese di giugno Lo Straniero sarà impegnato in un fitto programma di appuntamenti, a cominciare dalla presentazione degli otto vincitori di ‘Musicultura’ all'interno di una puntata speciale condotta dal John Vignola che andrà in onda venerdì 7 giugno alle 21 su Radio Rai a cui 14 giugno seguirà la presentazione per Rai 3 e Radio 1 nella sede Rai di viale Mazzini a Roma. Il 18 giugno il live inaugurale a Macerata dove, dal 20 al 23 giugno, sarà la volta dei concerti nella splendida cornice da 2500 spettatori dell'Arena Sferisterio si terranno i concerti degli otto finalisti del concorso. Durante la serata, verrà annunciato il vincitore assoluto dell'edizione 2019 di Musicultura e saranno assegnati Premio Afi, Premio Unimarche, Premio della Critica e Premio NuovoImaie. Lo Straniero inizierà il tour estivo il 28 e 29 giugno con due concerti a La Darsena di Castiglione del Lago e al festival Fans Out di Nizza Monferrato.