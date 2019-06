ALESSANDRIA

Castoldi, via Dante 128, chiusa sabato pomeriggio

Centrale, piazza della Lega 16

Comunale Cristo, corso Acqui 110

Comunale Marengo, via Marengo 50

Comunale Orti, largo Catania

Comunale Pista, piazza Mentana 16

Danovi, corso Roma 132, chiusa sabato pomeriggio

Falcone, via Milano 31

Ferraris, corso Roma 76, chiusa lunedì mattina

Della Pista, corso IV Novembre 38

Invernizzi, via Vochieri 37

Don Bosco, via della Vittoria 18

Osimo, corso Roma 15

Ospedale, spalto Marengo - palazzo Pacto

Rizzotti, via Vochieri 4, chiusa sabato pomeriggio

Sacchi, corso Acqui 36

Santo Stefano, via del Coniglio 1 - zona Cristo

Scevola, piazza Libertà 16

Villosio, via Galvani 6, chiusa sabato pomeriggio

SOBBORGHI E COMUNI LIMITROFI

Bosco Marengo, chiusa lunedì mattina e sabato pomeriggio

Casalcermelli, chiusa sabato pomeriggio

Castelceriolo, chiusa giovedì mattina e sabato pomeriggio

Comunale (Spinetta Marengo)

Frugarolo, chiusa sabato pomeriggio

Gamalero, chiusa lunedì mattina e sabato pomeriggio

Gigante (Castellazzo), chiusa sabato

Gilardino (Castellazzo), chiusa lunedì

Litta Parodi, chiusa sabato pomeriggio

Lombardi (Spinetta Marengo)

Mandrogne, chiusa sabato pomeriggio

Piovera, chiusa lunedì mattina

Predosa, chiusa mercoledì pomeriggio

San Giuliano, chiusa sabato

Sezzadio, chiusa giovedì mattina e sabato pomeriggio

Bergamasco

Cantalupo, chiusa sabato pomeriggio

Castelletto Monferrato, chiusa lunedì mattina e sabato pomeriggio

Felizzano

Fubine

Lu Monferrato

Masio, chiusa sabato pomeriggio

Oviglio, chiusa lunedì mattina

Pietra Marazzi, chiusa sabato pomeriggio

Quargnento

Quattordio, chiusa mercoledì mattina e sabato pomeriggio

San Michele, chiusa sabato pomeriggio

Solero, chiusa sabato pomeriggio

Valmadonna

Valle San Bartolomeo, chiusa sabato pomeriggio



TORTONA



Destefanis, via Emilia 39, chiusa sabato pomeriggio

6Farmacia6 1, corso don Orione 51, chiusa sabato pomeriggio

Centrale, via Emilia 163, chiusa sabato pomeriggio

6Farmacia6 2, centro comm. Oasi

Bidone, piazza Allende 2

Zerba, via Emilia 228



TORTONA E COMUNI LIMITROFI



Carezzano, chiusa giovedì pomeriggio

Villalvernia

Villaromagnano, chiusa sabato

Carbonara Scrivia, chiusa sabato pomeriggio

Rivalta Scrivia, chiusa sabato pomeriggio

Garbagna, chiusa giovedì pomeriggio

Viguzzolo, chiusa giovedì mattina

Casalnoceto

San Sebastiano Curone

Monleale, chiusa sabato pomeriggio

Volpedo

Fabbrica Curone

Sale (Calleri), chiusa sabato e lunedì alternati

Sale (Moggio), chiusa sabato e lunedì alternati

Castelnuovo Scrivia (Incutti), chiusa sabato pomeriggio

Castelnuovo Scrivia (Medagliani), chiusa mercoledi pomeriggio

Pontecurone, chiusa mercoledì pomeriggio e sabato pomeriggio

Molino dei Torti, chiusa venerdì

Isola Sant’Antonio, chiusa sabato



NOVI LIGURE



Bajardi, via Girardengo 50, chiusa sabato pomeriggio

Beccaria, via Pietro Isola 8

Comunale, via Verdi 104, chiusa sabato

Cristiani, via IV Novembre 13, chiusa sabato pomeriggio

Giara, via Girardengo 13

Moderna, via Papa Giovanni XXIII 5, chiusa sabato pomeriggio

Nuova, viale Saffi 50, chiusa sabato pomeriggio

Valletta, via Garibaldi 1

Novinove, viale dei Campionissimi 2A



NOVI LIGURE E COMUNI LIMITROFI



Basaluzzo

Capriata d’Orba, chiusa mercoledì pomeriggio

Pasturana

Pozzolo Formigaro, chiusa sabato pomeriggio

Cassano Spinola, chiusa sabato pomeriggio

Tassarolo, chiusa giovedì mattina e sabato pomeriggio

Arquata Scrivia (Moderna)

Arquata Scrivia (Giacoboni), chiusa sabato pomeriggio

Stazzano (Foco), chiusa lunedì mattina e sabato pomeriggio

Serravalle Scrivia (Balbi), chiusa sabato pomeriggio

Serravalle Scrivia (Libarna), chiusa martedì

Vignole Borbera (Di Matteo), chiusa sabato pomeriggio

Gavi (Belleri), chiusa lunedì mattina e giovedì pomeriggio

Gavi (Cantù), chiusa lunedì pomeriggio e sabato pomeriggio

Borghetto Borbera (Marucchi), chiusa mercoledì mattina e sabato pomeriggio

Cabella Ligure (Altavalle 2), chiusa giovedì

Albera Ligure (Altavalle 1)

Rocchetta Ligure (Val Borbera)



OVADA



Frascara, piazza Assunta 18

Moderna, via Cairoli 165

Borgovada, piazza Nervi 4/c

Gardelli, corso Saracco 303



OVADA E COMUNI LIMITROFI

Belforte

Morsasco, chiusa sabato

Montaldo Bormida, chiusa sabato pomeriggio

Tagliolo Monferrato

Molare, chiusa martedì pomeriggio

Mornese, chiusa mercoledì mattino e sabato pomeriggio

Cremolino, chiusa sabato pomeriggio

Rocca Grimalda, chiusa sabato pomeriggio

Silvano d’Orba, chiusa martedì pomeriggio e giovedì pomeriggio

Carpeneto

Castelletto d’Orba, chiusa mercoledì

Bosio, chiusa mercoledì mattina e sabato pomeriggio

Voltaggio, chiusa mercoledì

Trisobbio, chiusa lunedì

ACQUI TERME

Albertini, corso Italia 70, chiusa sabato

Delle Terme, piazza Italia 2, chiusa sabato

Cignoli, via Garibaldi 23, chiusa sabato pomeriggio

Centrale, corso Italia 13

Baccino, corso Bagni 65

Vecchie Terme, via Acquedotto Romano 22

Bollente, corso Italia 36, chiusa sabato

ACQUI TERME E COMUNI LIMITROFI



Alice Bel Colle, chiusa sabato

Castelnuovo Bormida, chiusa sabato

Strevi, chiusa sabato

Ricaldone, chiusa sabato

Ponzone

Visone

Cassine, chiusa mercoledi

Ponti, chiusa martedì mattina

Bistagno, chiusa sabato pomeriggio

Rivalta Bormida, chiusa lunedì mattina e sabato pomeriggio

Spigno Monferrato, chiusa giovedì mattina

Montechiaro d’Acqui, chiusa sabato pomeriggio

Terzo, chiusa sabato pomeriggio



CASALE MONFERRATO



Praga, via Roma, chiusa lunedì mattina

Vicario, via Roma

Cucchiara, corso Manacorda, chiusa lunedì mattina e sabato pomeriggio

Bramante, piazza Mazzini

Fabris, via Benvenuto Sangiorgio 25, chiusa sabato pomeriggio

Bodo, piazza Castello, chiusa mercoledì mattina e sabato pomeriggio

Del Duomo, via Duomo, chiusa sabato

Borgogno, corso Valentino, chiusa sabato pomeriggio

Ospedale, via Guglielmo VIII, chiusa sabato

Porta Milano, via Guglielmo Massaia 9, chiusa sabato pomeriggio

Misericordia, piazza XXV Aprile 2/A, chiusa sabato

Botto, via Marcello Adam 36, chiusa giovedì



CASALE MONFERRATO E COMUNI LIMITROFI



Alfiano (Marello), chiusa giovedì

Balzola (Dellacasa)

Borgo San Martino (Ferretti)

Camagna (Contini), chiusa lunedì mattina e venerdì mattina

Camino

Casale Popolo (Arminio), chiusa sabato

Cellamonte (Serrafero)

Cerrina (Callandrone)

Conzano (Barberis), chiusa mercoledì mattina e sabato pomeriggio

Frassineto Po (Remia), chiusa martedì mattina e sabato pomeriggio

Gabiano (Siri), chiusa sabato pomeriggio

Giarole (Casonato), chiusa mercoledì pomeriggio e sabato pomeriggio

Mirabello (Alba), chiusa sabato

Mombello (Valivano)

Moncalvo (Tardito), chiusa due lunedì ogni tre

Moncalvo (Ottone), chiusa due lunedì ogni tre

Moncalvo (Ardizzone), chiusa due lunedì ogni tre

Morano Po (Sant’Andrea)

Murisengo (Druetto), chiusa mercoledì pomeriggio e sabato pomeriggio

Occimiano (Pugno)

Ottiglio (Quartero), chiusa mercoledì

Ozzano (San Giovanni)

Pontestura (Domanda)

Rosignano (Della Torre), chiusa sabato pomeriggio

San Giorgio Monferrato (Balbi), chiusa sabato

Serralunga (Devasini)

Terruggia (Bianchi), chiusa martedì mattina e venerdì mattina

Ticineto (Pelizzone), chiusa mercoledì pomeriggio e sabato pomeriggio

Valmacca (Fara), chiusa sabato pomeriggio

Vignale (Bosso), chiusa giovedì pomeriggio

Villanova (Cabrino), chiusa giovedì pomeriggio



VALENZA



Comunale, viale Manzoni, chiusa sabato

Zacchia, viale Santuario, chiusa sabato pomeriggio

Arrigoni, viale Cavour, chiusa sabato pomeriggio

Centrale, corso Garibaldi, chiusa sabato pomeriggio

Bellingeri, corso Garibaldi, chiusa sabato pomeriggio

San Salvatore (Gandini), chiusa lunedì e giovedì alternativamente

San Salvatore (Anfossi), chiusa lunedì e giovedì alternativamente

Pecetto

Bassignana (Pagella), chiusa sabato pomeriggio