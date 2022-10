Vergine di Montserrat: sabato di visite in Duomo

ACQUI TERME - È in programma nella mattinata di sabato prossimo, 8 ottobre, la seconda visita (su prenotazione) alla Vergine di Montserrat, il Trittico custodito all'interno del Duomo di Acqui Terme. L'appuntamento è per le ore 9.30 proprio all'ingresso della storica struttura acquese.

Nelle due ore successive i rappresentanti di "Vivi Monferrato" (l'associazione che si occupa dell'organizzazione e della promozione di questa iniziativa, ndr) accompagneranno i partecipanti alla scoperta dei tesori nascosti della Cattedrale. Sarà il direttore dell’archivio vescovile ad illustrare (ai partecipanti) gli affreschi e le opere d’arte presenti nel cuore della città termale. È previsto, inoltre, l'accesso all’ala nobile del Palazzo Vescovile, solitamente chiuso al pubblico.

Prima della conclusione, prevista per le ore 11.30, i visitatori potranno accedere all'interno delle sale di rappresentanza e della cappella privata del vescovo. Per partecipare all'evento è necessario prenotarsi al numero 351.7660812. Il costo è di cinque euro (gratis per gli iscritti all'associazione).