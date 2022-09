Arredo Frigo, festa per la B1 e le giovani

ACQUI TERME - Arredo Frigo torna a fare festa in piazza, alla maniera del Summer Volley, di cui Ivano Marenco, coach della B1 femminile, è stato ideatore e organizzatore, e che tutti sperano di rivedere sui campi della città termale già dall’estate 2023. Venerdì sera i riflettori si sono accesi sulla società che vanta un primato: sette stagioni consecutive nella B1 femminile, la squadra più in alto di tutta la provincia. Dalle 21, in piazza della Bollente, è andata in scena la passerella per tutte, alcune coinvolte nel progetto A2 con Alessandria. Il 30, invece, toccherà ai maschi de La Bollente Negrini, ospiti della cantina Cuvage: nell’ultimo test con Savigliano 2/2, ed esordio come centrale del baby Marchelli.

Per Cetip Makhymo La Bollente, matricola di C e capolista, gioca il primo scontro al vertice, a Torino, contro Lasalliano, anche Parella Torino, terza protagonista, insegue la vetta con 4 punti. Il Novi di D va a Moncalieri, contro Pallavolo Torino.