Tutto il calcio della provincia in tempo reale

Un gustoso antipasto, in vista della grande abbuffata che prenderà il via domenica prossima con l'inizio di quasi tutti i campionati. Per il momento, però, tornano in campo serie C e serie D, con tante sfide interessanti: segui in tempo reale i risultati delle squadre alessandrine con marcatori e classifiche.

In serie C debutta a Imola la nuova Alessandria targata Fabio Rebuffi: per i Grigi, reduci da un'estate travagliata e con il mercato che ha tenuto banco fino a poche ore fa, c'è già uno scontro molto importante in casa di una diretta concorrente per la permanenza in categoria.

In serie D invece, inizia al 'Palli' l'avventura del Casale di Marco Sesia: i nerostellati, che gli addetti ai lavori indicano tra i favoriti per la promozione, ricevono la Castellanzese degli 'alessandrini' Cretaz e Coscia.

Parte dalla Liguria, invece, la stagione del Derthona. Mister Fabio Fossati cerca subito punti nella trasfereta contro il Vado, cliente tradizionalmente scorbutico e difficile da superare.

Eccellenza, Promozione e Prima Categoria cominciano invece domenica prossima, 11 settembre. Per il momento spazio alla coppa, con tanti derby di grande rilievo.