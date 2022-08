Scuola, quasi 10 milioni per la provincia

ALESSANDRIA - “109 milioni di euro per il Piemonte: questi i fondi assegnati dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito del Piano Scuola 4.0. Un provvedimento fortemente sostenuto dalla Lega e frutto dell’importante impegno del sottosegretario Sasso. Ogni scuola potrà decidere in autonomia come utilizzare le risorse. I dirigenti scolastici potranno costituire un gruppo di progettazione insieme a docenti e studenti per pianificare gli interventi. A disposizione di ogni istituto ci saranno il Gruppo di supporto al Pnrr e la Task force scuole, gestita in collaborazione con l'Agenzia per la coesione territoriale".

E' quanto si legge in una nota inviata, stamani, da Riccardo Molinari, alessandrino, capogruppo della Lega alla Camera dei deputati.

La ripartizione

Nel documento si legge anche: "Nello specifico arriveranno risorse sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria per un importo complessivo di 54.535.770,74 euro per la provincia di Torino, 9.759.663,97 euro per la provincia di Alessandria, 5.077.270,06 euro per la provincia della Asti, 4.189.493,62 euro per la provincia di Biella, 17.120.734,98 euro per la provincia di Cuneo, 9.428.066,40 euro per la provincia di Novara, 4.795.200,78 euro per la provincia di Vco e 5.021.706,88 in provincia di Vercelli".

Commento finale: "Un passo in più per una scuola rinnovata e innovativa, capace di tutelare i ragazzi, le famiglie e i docenti”.