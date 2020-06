Alla Croce Rossa di Cassine i complimenti del Prefetto

CASSINE - 'Punti in trasferta', come si suol dire, per la Croce Rossa di Cassine. In occasione di un pubblico prelievo di sangue organizzato ad Alessandria con la propria autoemoteca, i rossocrociati nostrani hanno ricevuto una visita del Prefetto Iginio Olita. Il Presidente delle Cri di Cassine, Matteo Cannonero ed il collega di Alessandria, Marco Bologna, hanno illustrato all'ospite d'eccezione le modalità con cui vengono svolte le operazioni di promozione e di donazione del sangue attraverso l'autoemoteca, fiore all'occhiello dei mezzi cassinesi. «Il Prefetto ha formulato i suoi più lusinghieri apprezzamenti per il costante e lodevole lavoro svolto ringraziando, uno ad uno tutti i volontari presenti» ha spiegato Cannonero.