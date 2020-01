Bistagno: ecco il nuovo direttivo della Pro Loco

BISTAGNO - Ieri la Pro loco di Bistagno, riunita in concione, ha eletto il nuovo direttivo che avrà il compito di portare l’associazione di promozione locale fino al 2023. Presidente della onlus sarà Michela Perletto, affiancata dai due vice Virginio Penengo e Elisa Frassinelli. La funzione di segretaria sarà rivestita da Olimpia Marangon, quella di tesoriere da Alessandro Tartaglia. A fare da consiglieri ci saranno Massimo Cozzo, Andrea Rossi, Roberta Gaggino, Erica Colombano, Erika Bertonasco, Giuseppe Maddalena, Rina Credentino, Giovanni Bracco e Fabiana Ghione. Grande soddisfazione per il sindaco Roberto Vallegra, ex presidente della Pro loco bistagnese e militante affezionato.